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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

18:44
  • пятница
  • 29 мая 2020

Никакие справки собирать не надо, деньги поступят автоматически

Самозанятым россиянам вернут уплаченный ими в 2019 году налог.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для того, чтобы получить деньги, не нужно собирать никакие справки. Средства автоматически перейдут на банковскую карту, сведения о которой гражданин указал в мобильном приложении "Мой налог".

На эти цели кабмин выделит из резервного фонда порядка 1,6 миллиарда рублей, пишет ТАСС.

Помощь самозанятым в условиях пандемии коронавируса ранее распорядился президент России Владимир Путин. Также глава государства предложил выделить самозанятым налоговый капитал в размере одного МРОТа. 

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