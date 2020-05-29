Умер заслуженный деятель искусств Эдуард Густин

Ему было 90 лет

Заслуженный деятель искусств России Эдуард Густин скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

"Глубоко скорбим в связи с утратой, постигшей культуру Санкт-Петербурга, и выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Эдуарда Георгиевича", - говорится в сообщении на сайте комитета.

С 2004 года Густин работал в Государственной филармонии для детей и юношества в Санкт-Петербурге как главный дирижер симфонического оркестра.

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