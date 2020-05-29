В Москве улучшилась ситуация с коронавирусом

Госпитализация пациентов с COVID-19 снизилась в 2-2,5 раза

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила об улучшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице.

По ее данным, госпитализация пациентов с COVID-19 снизилась в 2-2,5 раза по сравнению с пиком заболеваемости.

"Ситуация в Москве действительно улучшается. Мы видим на протяжении двух недель снижение госпитализации, и мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800-900 человек в сутки. Да, это достаточно много, но уже в 2-2,5 раза меньше, чем было буквально месяц назад", - заявила она в интервью Первому каналу.

Ракова также отметила рост числа выздоровевших пациентов в Москве.

За последние сутки коронавирус выявили ещё у 2 тысяч 332 жителей столицы. Из больниц за день выписались 3 тысячи 474 москвича. Всего выздоровели 74 тысячи 725 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"