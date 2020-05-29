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Российский шоу-бизнес оставили без господдержки

19:30
  • пятница
  • 29 мая 2020

Некоторые артисты не могут рассчитывать на МРОТ в условиях пандемии

Григорий Лепс, Тимати, Иосиф Пригожин и Леонид Агутин не получат помощь от государства в размере одного МРОТ (12 130 рублей).

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Все дело в том, что фирмы, в которых работают или руководят вышеперечисленные артисты, не сохранили рабочие места. Так, например, Компания Пригожина и Эмина Агаларова "Гуд Фуд Стайл", которая занимается ресторанами, сократила сотрудников в марте 2020 года, передает интернет-портал "Дни.ру".

По той же причине деньги не получат Григорий Лепс и Леонид Агутин. У Тимати есть еще шанс получить 12 130 – его ИП "Блэк Стар" денег от государства не получит, но у музыкального лейбла шансы есть, так как проверка в отношении него не закончена.

В то же время ФНС одобрила заявки на МРОТ Николаю Баскову, Диме Билану и телеведущей Регине Тодоренко.

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