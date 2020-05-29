На российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичного топлива

Роскосмос сообщил, что угрозы для людей нет

Роскосмос сообщил об утечке токсичного топлива на российском разгонном блоке "Фрегат". Он хранится на космодроме "Куру" во Французской Гвиане.

"Двадцать первого мая французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока <...> зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя", - заявили в пресс-службе ведомства в разговоре с РИА Новости.

"Фрегат" не представляет опасности для персонала и окружающей среды, отметили в Роскосмосе.

В ближайшее время российские специалисты вылетят на место для оценки ситуации и принятия необходимых мер. Их прибытие ожидается в начале июня.

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