ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На российском разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичного топлива

19:10
  • пятница
  • 29 мая 2020

Роскосмос сообщил, что угрозы для людей нет

Роскосмос сообщил об утечке токсичного топлива на российском разгонном блоке "Фрегат". Он хранится на космодроме "Куру" во Французской Гвиане.

"Двадцать первого мая французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока <...> зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя", - заявили в пресс-службе ведомства в разговоре с РИА Новости.

"Фрегат" не представляет опасности для персонала и окружающей среды, отметили в Роскосмосе.

В ближайшее время российские специалисты вылетят на место для оценки ситуации и принятия необходимых мер. Их прибытие ожидается в начале июня.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ракета-носитель "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
Ракета-носитель "Союз" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.