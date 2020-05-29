В России нет полных данных о смертности в апреле

Это связано с нерабочими днями

Власти не смогли опубликовать полные данные о смертности за апрель из-за отсутствия информации по некоторым регионам в связи с нерабочими днями.

В период с 25 марта по 11 мая не работали ЗАГСы, функционировали только те сферы, которые поддерживали жизнеобеспечение общества, передает ТАСС.

"Мы не имели возможности вводить данные в систему единой государственной регистрации записей актов гражданского состояния, которая ведется Федеральной налоговой службой", - заявила на брифинге в Доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что число умерших в России за период с января по апрель 2020 года по сравнению с показателем 2019 года снизилось на 19,5 тысячи, в том числе на 6,7 тысячи в апреле.

Российские специалисты получают точные данные о причине смерти человека за счет того, что вскрытие проводится почти в 100% случаев, отметила Голикова.

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