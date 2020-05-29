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Путин обновил Стратегию противодействия экстремизму в России

19:25
  • пятница
  • 29 мая 2020

Новая редакция рассчитана вплоть до 2025 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года. Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

В России завершили подготовку новой редакции Стратегии противодействия экстремизму 18 мая. В пресс-службе аппарата Совбеза тогда сообщили, что в новой редакции стратегии

В документе уточнили основные задачи и направления реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму.

Предложения об актуализации и корректировке документа были подготовлены МВД России совместно с заинтересованными ведомствами.

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