Голикова: возврата к ограничительным мерам не будет

Самоизоляция принесла ощутимые результаты

Коронавирусная ситуация в России стабильна и находится под контролем.

Нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, заверила вице-премьер Татьяна Голикова. Но региональные власти при снятии ограничений должны быть уверены в стабильности ситуации с коронавирусом.

Самоизоляция принесла свои плоды, ее введение было абсолютно оправданным, передает ТАСС.

"Сегодня, 29 мая, мы видим, что коэффициент распространения инфекции в России меньше единицы. Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев, и, конечно, все очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться. Но хочу сказать, что снижение этих темпов прироста будет полностью зависеть от нас, от того, насколько дисциплинированно мы будем относиться к себе и своим близким". – сообщила она на брифинге в Доме правительства (цитата по РИА Новости).

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