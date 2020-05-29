Как будет работать запуск туристического сезона в России

Многим гражданам представится случай открыть для себя родную страну

В России поэтапно начнут снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня. Такое решение ранее приняли в правительстве. До начала лета власти опубликуют рекомендации по выходу туротрасли из карантина. Самое главное - это безопасность людей, а потому запуск внутреннего туризма будет строго контролироваться. Первыми вообще откроют не курорты, пляжи или отели, первыми откроют санатории с медицинской лицензией. Ведь, увы, многие другие болезни по-прежнему с нами, а реабилитация - часто важнейшая часть лечения.

Что же до туризма выездного, то тут надо понимать - на сегодня все страны мира ввели ограничения на туристические поездки и большая часть из них открываться пока не планируют. Да, мы все уже заждались, когда же можно снова будет путешествовать, но нужно четко понимать - коронавирус к нам завезли, а потому, если вы все-таки планируете тайными тропами вырваться на оперативный простор, вас ждет не только карантин там и потом тут, вас ждут многие другие ограничения. А если вы еще и, что весьма вероятно, судя по происходящему в мире, попадете в сложную ситуацию, спасать вас никто не будет. Потому что премию Дарвина даже в этом году не отменили и не перенесли. И вас предупреждали. Так что в ближайшее время будем открывать для себя страну. Благо у нас есть что посмотреть и где отдохнуть. И скоро мы получим ко всем этим красотам доступ - например, в Севастополе разрешат бронирование отелей уже после 15 июня.

Безопасная дистанция по версии жителей английского города Борнмут на берегу Ла-Манша. Тысячи людей на пляже, маски носят считанные единицы. В это же время Великобритания возглавляет рейтинг смертности по коронавирусу. Речь о проценте летальных случаев на миллион населения. Уставшие от карантина южноафриканцы оккупировали пляж Маргейт. В Соединенных Штатах, где эпидемия на пике, заболевших миллион семьсот тысяч и больше 100 тысяч жертв, люди загорают в "ведьминых" кругах. И это в Нью-Йорке, который особенно пострадал от COVID-19. Отметили День поминовения и на западном побережье – в Калифорнии. Ситуация и на ближайших к России пляжах расслабиться явно не позволяет.

"В Турции за вчерашний день зарегистрировано более 1100 новых случаев, в Индии более 7000, в Испании, Италии, Франции, ряде других стран Европы регистрируется ежедневно более 500-600 новых случаев. То есть сказать, что инфекция ушла совсем, и случаи заболевания больше не регистрируются, не может ни одна страна мира, и это, к сожалению, так. С вирусом нам придется жить долго", - предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В некоторых регионах порог заболеваемости пройден, но в других цифры растут. Например, в той же Бразилии, которая вышла на второе место по числу заболевших. Страна давно зарабатывает на туристах и терять деньги в условиях кризиса не хочет. Во Франции уже объявили, что местные пляжи заработают со 2 июня. Турция также ждет туристов и сообщает о мерах безопасности в общественных местах. Учитывая, что до карантина страна зарабатывала на путешественниках по 30 с лишним миллиардов долларов в год, рвение местных властей вполне понятно. Впрочем, российским туристам настоятельно рекомендуют не торопиться.

"Всемирная организация здравоохранения все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким, и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от вируса. Я прошу наших граждан не торопиться. В борьбе с коронавирусной инфекцией достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За нее можно заплатить слишком большую цену", - подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь, ясное дело, не только и не столько о деньгах, а о нервах и здоровье. Тем более что в начале эпидемии российские туристы в некоторых странах успели убедиться – они желанные гости ровно до тех пор, пока платят, и на курорте нет проблем. В противном случае гостеприимство быстро заканчивается.

"Туристы точно так же находились либо в порту, либо перед дверями, закрытыми в аэропорту. У нас есть примеры, когда людей выселяли из оплаченных отелей. И люди жили, по примеру одной из юго-восточных стран, у нас есть случай, когда люди жили в пещерах, дожидаясь того, когда за ними прилетит самолет из России. А мы не всегда могли отправить самолет почему? Не потому что у нас его не было, или потому что мы не хотели этого делать, а потому что нас не пускали с нашим самолетом", - рассказал директор Ассоциации операторов в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Особо отличились власти Черногории, которые в начале эпидемии, по сути, взяли наших туристов в заложники. Они отказывались пускать в страну российские самолеты, которые должны были вывезти отдыхающих. Тогда проблему удалось решить после вмешательства МИД России. И вот сейчас в Подгорице заявляют, что страна победила коронавирус.

"Черногория откроет границы для граждан ряда стран в начале июня 2020 года. Речь идет о государствах, которые соответствуют эпидемиологическим требованиям. На данный момент это Хорватия, Словения, а также Австрия, Германия, Польша, Албания, Чехия, Греция и Венгрия. Это простимулирует наш туризм", - сообщил премьер Черногории Душко Маркович.

При этом никаких гарантий безопасности Черногория не дает. Туристы, если такие найдутся, поедут в страну на свой страх и риск. Впрочем, есть вопросы и к черногорской победе над вирусом как таковой. За время пандемии в стране провели, по разным данным, от 10 до 12 тысяч тестов на COVID-19. В соотношении на миллион жителей это в 4 раза меньше, чем, например, в России. Но если мысль отдохнуть на черногорском побережье у здравомыслящих россиян вряд ли теперь появится, то соблазн махнуть на другие курорты, особенно после изоляции, никто не отменял.

"Сейчас в эйфории многие считают, что главное – это вопрос, когда откроют. С моей точки зрения, главное, это не то, когда откроют, а когда будет обеспечена безопасность. И когда вот эта нужность, о которой нам всегда говорят наши партнеры за рубежом, российского туриста, что мы вас ждем, что мы готовы создать все условия. Когда появятся те гарантии, которые обеспечат нам совершенно иную ситуацию, чтобы мы дважды не наступили на одни и те же грабли", - объяснил Осауленко.

Впрочем, разбросанные грабли за границей собирать не обещают. Безопасность смелых, ну или безрассудных туристов – исключительно их личная проблема. Российские дипломаты по-прежнему не советуют покидать родину.

"МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации. Исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски", - говорится в официальном заявлении МИД России.

Но если кто-то все же решится отдохнуть неделю, например, в Европе, должен закладывать 14 дней на карантин в местных резервациях, часто - даже при наличии справки об отсутствии вируса. И, разумеется, за свой счет. А потом еще две недели самоизоляции на родине. Итого больше месяца. Впрочем, если желание отдохнуть не пропало, безопаснее сделать это внутри страны. Тем более что все возможности для этого очень скоро появятся.

"С 1 июня во многих регионах возобновят свою работу санатории с медицинской лицензией. На следующем этапе при благоприятной эпидемиологической обстановке можно будет говорить о запуске курортов в полном объеме. Здесь я бы попросил глав субъектов Российской Федерации четко следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы создать условия для открытия курортного сезона", - объявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Роспотребнадзор даже смягчил изначальные требования к санаториям, которые примут первых постояльцев. На прилегающей территории необязательно будет носить маску, администрациям также разрешили оставить в номерах обои и ковролин. Впрочем, свежую справку об отсутствии коронавируса от клиентов все равно потребуют. А персонал будет сдавать тест еженедельно. Понятно, что вслед за санаториями должны открыть и гостиницы. Но отельерам сейчас нелегко соответствовать высоким требованиям безопасности. В этом сезоне лучше вообще забыть и о диком туризме и объявлениях в стиле "снимем комнату у бабушки поближе к морю". Впрочем, судя по опросам, в будущее отпускники все же смотрят с оптимизмом. После отмены ограничений отдохнуть именно на пляже хотят более 60% россиян.

"Будет очень многое зависеть от того, как между регионами будут осуществляться туристические обмены, так как, увы, есть карантин. Основное, то, что останавливает туристов от выбора путешествий – это 14-дневный карантин в том регионе, куда вы прибываете", - сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Решение об изоляции туристов каждый регион будет принимать самостоятельно. Возобновления и даже роста внутреннего турпотока, похоже, ждут все: от отельеров до аэропортов. Последние в некоторых регионах уже начали поэтапный выход из противовирусных ограничений. Что называется, нет худа без добра. Представился случай открыть для себя Россию.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Артем Данцевич и Алсу Янгляева. "В Центре Событий".

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