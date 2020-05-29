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Дмитрий Песков отпустил бороду на карантине

21:00
  • пятница
  • 29 мая 2020

Спикер Кремля ждет, когда откроются парикмахерские

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отпустил бороду за время самоизоляции и перенесенного коронавируса.

Заросшего спикера Кремля в уютном домашнем образе выложила в Instagram его супруга – фигуристка Татьяна Навка. На кадрах можно заметить, как супруги вместе с дочкой Надей сажают черешню на участке в честь 20-летия фестиваля искусств "Черешневый лес", пишет "Газета.Ru".

"Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. Надюша требует вернуть прежний облик папы", - поделилась Навка с подписчиками.

Пескова все привыкли видеть с усами и без бороды. В последний раз пресс-секретарь менял имидж в 2014 году, когда на спор с дочерью сбрил усы.

 

 

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