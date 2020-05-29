Кремль прояснил вопрос об участии Зеленского в Параде Победы

Приглашение на торжества 24 июня президенту Украины не направлялось

Россия не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня на Красной площади.

"Нет, не направлялось", - заявил в разговоре с РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем. В этот день в Москве и других городах России в 10 часов утра пройдут военные парады. На 22 часа запланировано проведение салютов.

"Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе Путина.

Парады в столице и регионах должны были пройти 9 мая, однако они были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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