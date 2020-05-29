Кремль прояснил вопрос об участии Зеленского в Параде Победы

Приглашение на торжества 24 июня президенту Украины не направлялось
Россия не направляла приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня на Красной площади.
"Нет, не направлялось", - заявил в разговоре с РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем. В этот день в Москве и других городах России в 10 часов утра пройдут военные парады. На 22 часа запланировано проведение салютов.
"Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе Путина.
Парады в столице и регионах должны были пройти 9 мая, однако они были перенесены из-за пандемии коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"