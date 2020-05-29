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В Кремле разъяснили ситуацию с новым имиджем Пескова

21:48
  • пятница
  • 29 мая 2020

Все оказалось просто и банально

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, зачем отрастил бороду. 

Он объяснил, что отпустил бороду только на время карантина, никакого спора не было передает РИА Новости.

"Никакой это не имидж. Просто не брился", - заметил Песков.

Ранее жена Пескова Татьяна Навка опубликовала видео, где спикер Кремля предстал обросший с бородой. Фигуристка рассказала, что ее супруг ждет открытия парикмахерских.

Пескова все привыкли видеть с усами и без бороды. В последний раз пресс-секретарь менял имидж в 2014 году, когда на спор с дочерью сбрил усы.

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