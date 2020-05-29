Депутат МГД: власти столицы мобилизовали все ресурсы для поддержки горожан

Людмила Гусева высоко оценила работу столичных властей

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева высоко оценила работу столичных властей по поддержке граждан в условиях пандемии коронавируса. Мэрия мобилизовала все ресурсы для оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения, заявила парламентарий.

В частности, на помощь пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями пришли 9,5 тысячи социальных работников и более 1,5 тысячи волонтеров, которые помогают с покупкой продуктов и лекарств. Кроме того, в соответствии с указом мэра Москвы свыше 1,85 миллиона москвичей из группы риска получили денежные выплаты в размере четырех тысяч рублей, напомнила Гусева.

Поддержку также получают люди, потерявшие из-за пандемии работу, причём статус безработного сейчас можно получить дистанционно. "Размер выплаты для безработного может составить 19,5 тысячи рублей. Если у него есть дети, то дополнительно выплачивается пособие в размере трёх тысяч рублей на каждого ребёнка", - заявила депутат в разговоре с изданием "Аргументы и факты".

Поддержку получают и семьи с детьми. Так, вне зависимости от доходов родителей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 16 лет с 1 июня будет произведена выплата в 10 тысяч рублей. Кроме того, на каждого ребёнка до трёх лет за апрель, май и июнь полагаются выплаты в размере пяти тысяч рублей, если семья имеет право на материнский капитал. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума выплачивается пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет - в размере половины регионального прожиточного минимума на каждого ребёнка.

"Также городские власти увеличили пособия на детей от трёх до семи лет в малообеспеченных семьях - до 7613 рублей, а по указу главы России минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с апреля по июнь увеличивается до 6751 рубля", - добавила депутат.

Людмила Гусева рассказала, что в настоящее время с коллегами-депутатами из фракции "Единая Россия" она работает над изменениями в городское законодательство по увеличению пособия для тех, кто остался без работы во время декретного отпуска - с 6 тысяч до 13 503 рублей. По её словам, эта инициатива будет рассматриваться на ближайшем заседании Мосгордумы.

В условиях введенных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции столица поддерживает медиков, пенсионеров, безработных и семьи с детьми.

Все пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение на дому, по назначению врачей получают антивирусные препараты бесплатно. Бесплатные лекарства также предусмотрены для пациентов с симптомами ОРВИ. В качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты получают медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению COVID-19.

В Москве разработан единый алгоритм оказания помощи людям из группы риска, находящимся в режиме самоизоляции. Работает единый call-центр по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: +7 (495) 870-45-09.

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