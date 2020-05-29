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США разорвали сотрудничество с ВОЗ

22:31
  • пятница
  • 29 мая 2020

В организации отказались выполнять требования Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон прекращает отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Ранее американский лидер поставил ВОЗ несколько условий, в том числе требование доказать независимость от Китая.
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Со слов Трампа, организация отказалась менять свою работу, поэтому США будут направлять выделяемые на финансирование ВОЗ 450 миллионов долларов в год на иные цели, передает РИА Новости.

Ранее Трамп направил директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу письмо, в котором пригрозил прекратить финансирование и пересмотреть членство, если ВОЗ в течение месяца не проведет реформы.

Американская администрация якобы нашла факты неудачного реагирования организации на пандемию коронавируса. Среди претензий - игнорирование сообщения о распространении инфекции в Ухане в начале декабря прошлого года.

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