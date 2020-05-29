Трамп нашел виноватых в том, что мир страдает

Несдержанные обещания расстроили Трампа

Президент США Дональд Трамп обвинил в распространении коронавируса власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Именно они виноваты в том, что весь мир страдает, заявил американский лидер на пресс-конференции. Пекин скрыл от всех уханьский вирус, из-за чего пандемия охватила практически все страны, а ВОЗ является карманной организацией Китая, несмотря на то, что США платят за ее содержание 450 миллионов долларов в год, а Китай – 40 миллионов долларов в год.

"США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, нужно защищать национальные интересы. Китай постоянно нарушал обещания, данные нам и другим странам", заметил Трамп.

Ранее президент США разорвал отношения с ВОЗ и заявил, что организация уделяет слишком большое внимание Китаю и дает неверные рекомендации.

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