ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп нашел виноватых в том, что мир страдает

22:58
  • пятница
  • 29 мая 2020

Несдержанные обещания расстроили Трампа

Президент США Дональд Трамп обвинил в распространении коронавируса власти Китая и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Именно они виноваты в том, что весь мир страдает, заявил американский лидер на пресс-конференции. Пекин скрыл от всех уханьский вирус, из-за чего пандемия охватила практически все страны, а ВОЗ является карманной организацией Китая, несмотря на то, что США платят за ее содержание 450 миллионов долларов в год, а Китай – 40 миллионов долларов в год.

"США хотят вести открытые и конструктивные отношения с Китаем, но, чтобы достичь этих отношений, нужно защищать национальные интересы. Китай постоянно нарушал обещания, данные нам и другим странам", заметил Трамп.

Ранее президент США разорвал отношения с ВОЗ и заявил, что организация уделяет слишком большое внимание Китаю и дает неверные рекомендации. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.