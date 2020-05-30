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Московские врачи вылечили ещё 3599 больных COVID-19

11:09
  • суббота
  • 30 мая 2020

В столице сохраняется положительная динамика

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 3 599 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 78 324 человек.
В Москве улучшилась ситуация с коронавирусом

По словам Раковой, некоторые послабления ограничительных мер в Москве могут быть приняты через две недели, в середине июня. До этого срока в столице сохраняется режим самоизоляции и цифровых пропусков, но с 1 июня горожанам разрешено выходит на прогулки в парки по установленному графику и заниматься спортом в утренние часы.

По данным на 30 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 178 196 пациентам, умерли с начала пандемии 2 408 человек. В России больных зарегистрировано 396 575, в мире 5,9 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 360 тысяч человек.

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