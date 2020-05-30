За сутки в Москве выявлены 2367 заражённых коронавирусом

Общее число больных превысило 178 тысяч

2 367 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 178 196 человек, умерли 2 408 пациентов. Число вылечившихся выросло до 78 тысяч человек.

В Москве продолжается массовое тестирование жителей города на антитела к коронавирусу. В популяции выявлено более 12% людей переболевших COVID-19 и выработавших иммунитет.

1 июня в Москве открываются непродовольственные магазины и часть предприятий сферы услуг. Парикмахерские, кинотеатры, театры и музеи пока остаются закрытыми. Режим самоизоляции в городе продлён до середины июня, цифровые пропуска тоже пока действуют. Горожанам разрешено совершать прогулки в парках по установленному графику и заниматься спортом на улице по утрам.

По состоянию на 30 мая, в России зарегистрировано 396 575 случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 4 555 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 5,9 миллиона человек, умерло более 360 тысяч заразившихся.

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