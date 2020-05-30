ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в Москве выявлены 2367 заражённых коронавирусом

11:02
  • суббота
  • 30 мая 2020

Общее число больных превысило 178 тысяч

2 367 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 178 196 человек, умерли 2 408 пациентов. Число вылечившихся выросло до 78 тысяч человек.
В Москве улучшилась ситуация с коронавирусом

В Москве продолжается массовое тестирование жителей города на антитела к коронавирусу. В популяции выявлено более 12% людей переболевших COVID-19 и выработавших иммунитет.

1 июня в Москве открываются непродовольственные магазины и часть предприятий сферы услуг. Парикмахерские, кинотеатры, театры и музеи пока остаются закрытыми. Режим самоизоляции в городе продлён до середины июня, цифровые пропуска тоже пока действуют. Горожанам разрешено совершать прогулки в парках по установленному графику и заниматься спортом на улице по утрам.

По состоянию на 30 мая, в России зарегистрировано 396 575 случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 4 555 человек. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 5,9 миллиона человек, умерло более 360 тысяч заразившихся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.