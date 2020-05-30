В России за сутки зарегистрировано почти 9 тысяч инфицированных COVID-19

Кривая заражений выравнивается

За сутки в России зафиксировано 8 952 случая заражения коронавирусом, всего выявлено 396 575 человек с COVID-19. Москва уже не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 2 367 больных.

В регионах постепенно ослабляются ограничительные меры. В Подмосковье с 23 мая отменены цифровые пропуска, в Москве с 25 мая открылись МФЦ и на особых условиях заработал каршеринг.

Следующий этап – открытие торговых центров и непродовольственных магазинов. В Москве это произойдёт 1 июня. С этого же дня горожанам разрешено совершать прогулки в парках по установленному графику и заниматься спортом на улице в утренние часы. Режим самоизоляции и цифровых пропусков продлён до 14 июня.

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