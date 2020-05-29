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Актриса Ольга Прокофьева: Считаю что масочный режим в Москве необходим повсеместно

23:25
  • пятница
  • 29 мая 2020

Артистка призвала москвичей проявить мудрость

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева призвала москвичей соблюдать меры безопасности во время прогулок. По ее мнению, в данном вопросе лучше быть законопослушным, так как это поможет избежать распространения COVID-19.

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"Я считаю, что цивилизованным решением будет продолжать соблюдать меры безопасности во время прогулок. В нашей мэрии сидят умные люди и днями и ночами решают, как это лучше сделать. Я считаю, что нужно быть очень законопослушными в этом плане. Да, есть ограничения, но даже к ним можно отнестись с позитивом, если хотите, то даже с какой-то долей юмора", - заявила Прокофьева в разговоре с АГН "Москва".

По мнению актрисы, введение масочного режима в столице – важное и обоснованное решение властей.

"Мне главное, чтобы все люди были здоровы и медики отдыхали, а все, что нужно, я сделаю. Надо в это время быть мудрыми. Я считаю, что масочный режим везде необходим, потому что доказано, что распространение инфекции задерживается с их помощью. Нужно быть более дисциплинированными, тогда все быстрее пройдет", - сказала Прокофьева.

С 1 по 14 июня в Москве в тестовом режиме заработает "прогулочный режим". Ранее указ о его введении подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пропуск для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. При этом если до парка, в котором вы хотите погулять, нужно ехать на машине или на общественном транспорте, пропуск будет нужен.

С 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе для прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

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