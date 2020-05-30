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Неизвестные открыли огонь по инкассаторам в Красноярске

10:40
  • суббота
  • 30 мая 2020

Тяжело ранены два человека

В Красноярске совершено вооружённое нападение на автомобиль инкассаторов. Двое сотрудников службы тяжело ранены. У здания банка их поджидали двое неизвестных. Преступники открыли огонь, схватили сумки с деньгами и скрылись. В городе объявлен план "Перехват".

Преступление, очевидно, было хорошо спланировано. Злоумышленники действовали быстро и слаженно. Двое неизвестных поджидали инкассаторов у отделения банка на улице Щорса. Как только те вышли из машины, открыли огонь. Схватили кейс с деньгами и скрылись на подъехавшем автомобиле, сообщает "ТВ Центр".

Первыми к пострадавшим бросились очевидцы. Спустя всего несколько минут на место прибыли врачи. В тяжёлом состоянии инкассаторов доставили в больницу и тут же прооперировали. Сейчас они находятся в реанимации.

Известна марка автомобиля, на котором, предположительно, передвигаются преступники. Ориентировки переданы на все посты ГИБДД и отделы полиции края.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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