ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ситуация улучшается: в регионах России постепенно снимают ограничения

13:54
  • суббота
  • 30 мая 2020

Коронавирус отступает

Из столицы во Владимирскую и Псковскую области отправляются две группы медиков. Они помогут коллегам в лечении пациентов с коронавирусом. Из Москвы также доставят средства индивидуальной защиты и медикаменты. Тем временем, в регионах, где ситуация улучшается, постепенно смягчают введённые ранее ограничения.
Как работают направленные в регионы московские врачи

85-летняя жительница Санкт Петербурга Нина Кременецкая и сама медик, поэтому, оценивая свои шансы, не надеялась, что поправится. У пенсионерки была тяжёлая форма пневмонии, поражены 95% лёгких, но врачи её вылечили. Наверняка помог и сильный характер пациентки. Нина Кременецкая пережила блокаду, спасала людей в Чернобыле. И вот, спустя месяц после лечения в стационаре - долгожданная выписка.

Санкт-Петербург -  один из первых мегаполисов, где власти, постепенно смягчают ограничения. Как и в Крыму, где для прогулок открыли территорию Массандровского дворца. А вот в Твери и Дзержинске режим послабления может оказаться под угрозой срыва. В местные торговые центры хлынули сотни людей. Сейчас полиция проверят, почему администрации магазинов, объявив распродажу, не побеспокоилась о соблюдении мер предосторожности.

В Дагестане говорить о стабилизации пока рано. В клиники и развёрнутые мобильные госпитали ежедневно доставляют десятки заболевших. Но, по словам военных врачей, которые оказывают помощь людям в горных районах, тяжёлых с каждым днём всё меньше, сообщает "ТВ Центр".

Коллегам в Дагестане помогают врачи из Москвы. В республику уже доставлены более 40 тонн гуманитарной помощи, собранной правительством столицы: средства защиты, аппараты ИВЛ. Ещё одну партию караван из 10 большегрузных машин доставит сегодня. По поручению президента, власти Москвы отправляют медикаменты и опытных специалистов и в другие регионы.

Сегодня ещё две бригады -  инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, уже имеющие опыт лечения коронавируса - выдвигаются из столицы в Псков и Владимир. Туда отправляют также средства индивидуальной защиты и медикаменты. 

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках в метро
Люди в медицинских масках в метро
Отправка бригад врачей
Отправка бригад врачей
Врачи в защитных костюмах в больнице
Врачи в защитных костюмах в больнице
Скорая помощь
Скорая помощь
Врачи инфекционисты в мобильном госпитале
Врачи инфекционисты в мобильном госпитале
Врачи в инфекционном отделении больницы
Врачи в инфекционном отделении больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.