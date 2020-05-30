Ситуация улучшается: в регионах России постепенно снимают ограничения

Коронавирус отступает

Из столицы во Владимирскую и Псковскую области отправляются две группы медиков. Они помогут коллегам в лечении пациентов с коронавирусом. Из Москвы также доставят средства индивидуальной защиты и медикаменты. Тем временем, в регионах, где ситуация улучшается, постепенно смягчают введённые ранее ограничения.

85-летняя жительница Санкт Петербурга Нина Кременецкая и сама медик, поэтому, оценивая свои шансы, не надеялась, что поправится. У пенсионерки была тяжёлая форма пневмонии, поражены 95% лёгких, но врачи её вылечили. Наверняка помог и сильный характер пациентки. Нина Кременецкая пережила блокаду, спасала людей в Чернобыле. И вот, спустя месяц после лечения в стационаре - долгожданная выписка.

Санкт-Петербург - один из первых мегаполисов, где власти, постепенно смягчают ограничения. Как и в Крыму, где для прогулок открыли территорию Массандровского дворца. А вот в Твери и Дзержинске режим послабления может оказаться под угрозой срыва. В местные торговые центры хлынули сотни людей. Сейчас полиция проверят, почему администрации магазинов, объявив распродажу, не побеспокоилась о соблюдении мер предосторожности.

В Дагестане говорить о стабилизации пока рано. В клиники и развёрнутые мобильные госпитали ежедневно доставляют десятки заболевших. Но, по словам военных врачей, которые оказывают помощь людям в горных районах, тяжёлых с каждым днём всё меньше, сообщает "ТВ Центр".

Коллегам в Дагестане помогают врачи из Москвы. В республику уже доставлены более 40 тонн гуманитарной помощи, собранной правительством столицы: средства защиты, аппараты ИВЛ. Ещё одну партию караван из 10 большегрузных машин доставит сегодня. По поручению президента, власти Москвы отправляют медикаменты и опытных специалистов и в другие регионы.

Сегодня ещё две бригады - инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, уже имеющие опыт лечения коронавируса - выдвигаются из столицы в Псков и Владимир. Туда отправляют также средства индивидуальной защиты и медикаменты.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"