Первая кровь: беспорядки в США вышли из-под контроля властей

В Детройте погиб протестующий

Массовыми протестами охвачены уже более десяти городов США. Тысячи людей громят магазины, сжигают автомобили. Пентагон привёл в полную боеготовность военную полицию. Кадры из Миннеаполиса напоминают фильмы-катастрофы: центр города в чёрном дыму от пожаров.

Люди начали протестовать после жесткого задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, в результате которого он умер. Ночью манифестанты подожгли несколько зданий возле полицейского участка, а также десятки машин. Как сообщают СМИ, нацгвардия взяла большую группу протестующих в оцепление. Стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ в них полетели петарды и дымовые гранаты. Есть пострадавшие, сообщает "ТВ Центр".

В Детройте неизвестные открыли огонь по толпе людей из окна автомобиля. Погиб один человек. В Нью-Йорке протестующие сожгли американский флаг, а вместе с ним и полицейский автомобиль. Только в Лос-Анджелесе задержаны более 150 манифестантов. Власти объявили о закрытии магазинов, также обсуждают введение комендантского часа. В Атланте из-за беспорядков объявлен режим ЧС. Губернатор обратился за помощью к национальной гвардии.

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