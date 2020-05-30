В Москве побит 70-летний рекорд по осадкам

Дождь затопил улицы и дворы

Ливни с грозами и градом обрушились на Центральную Россию. В Москве побит 70-летний рекорд по количеству осадков. Стихия ударила также по Тульской, Орловской, Курской областям.

Начавшийся ещё накануне дождь закончился только утром 30 мая. Синоптики ждали рекорда - 40 миллиметров осадков. По факту оказалось и того больше - целых 52. Больше всего воды - на северо-западе. Река Яуза вышла из берегов и даже затопила тоннель на улице Народного Ополчения. Настоящее половодье и во дворах.

Сегодня в городе осадков должно быть меньше, и температура воздуха поднимется до плюс 26. Но остаётся вероятность порывистого ветра, поэтому МЧС призывает к осторожности и рекомендует парковаться подальше од деревьев и рекламных щитов, сообщает "ТВ Центр".

Под влиянием циклона и другие регионы центральной части России. ((1708211)) В Тульской области садоводы утром вышли на участки со снегоуборочными лопатами, на участках выросли целые сугробы из града. Стихия разбушевалась и в Курской области. Всю ночь там шёл сильный дождь. А в Беловском районе выпал град ещё крупнее, чем у соседей в Туле.

Синоптики обещают, что скоро весенние капризы природы закончатся. Уже к концу следующей недели в Центральной части страны наконец-то начнётся лето, но перед этим последний сюрприз - кратковременное похолодание.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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