История с появлением коронавируса становится всё более запутанной

Его источник до сих пор не выявлен

В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса. Оказывается, он начал распространяться не на рынке морепродуктов, пишет Daily Mail.

Китайские учёные провели огромную работу по исследованию образцов продуктов с рынка в Ухане и не нашли в них инфекцию, заявили в Национальном центре по профилактике и контролю заболеваний. При этом версия о том, что первоначальными носителями вируса были летучие мыши, подтверждается, но к человеку он передался через пока неизвестное промежуточное животное.

Тем временем ВОЗ создала специальную комиссию для изучения происхождения нового коронавируса. Китайские власти пообещали не противодействовать её работе.

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