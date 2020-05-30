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В России наградят отличившихся в борьбе с коронавирусом врачей

11:24
  • суббота
  • 30 мая 2020

Медикам приходится нелегко

Для врачей, отличившихся в борьбе с коронавирусом, учредят награды. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Сейчас будут учреждены ещё несколько наград специально для медиков", -  приводит слова главы Минздрава РИА Новости.
Как работают направленные в регионы московские врачи

Медицинские работники находятся сейчас на передовой борьбы с новой инфекцией. Зачастую им приходится по несколько часов находиться в защитных костюмах и масках. Помощь врачам оказывают государство и волонтёры.

Ранее президент Владимир Путин заявил о выделении медикам, работающим с коронавирусными больными, беспрецедентной финансовой помощи. В частности, врачи получают доплату 80 тысяч рублей в месяц.

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