ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп набросился на китайских учёных и бизнесменов

12:53
  • суббота
  • 30 мая 2020

Президент нашёл виновных в бедах Америки

США разрывают отношения с ВОЗ. Об этом заявил Дональд Трамп. Всемирная организация здравоохранения отказалась от реформ, на которых настаивали Штаты. Поэтому Вашингтон решил больше её не финансировать. 450 миллионов долларов ежегодных дотаций перенаправят на другие нужды.
Трамп нашел виноватых в том, что мир страдает

Усиливает Трамп и давление на Пекин. Глава Белого дома пригрозил новыми санкциями из-за ситуации в Гонконге. Досталось и китайским компаниям, торгующим на американской бирже, а также учёным. Первые якобы угрожают финансовой системе США, а вторые - воруют технологии.

С длинным списком претензий к Поднебесной ознакомилась Анна Пешехонова (смотрите видео).

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.