Трамп набросился на китайских учёных и бизнесменов

Президент нашёл виновных в бедах Америки

США разрывают отношения с ВОЗ. Об этом заявил Дональд Трамп. Всемирная организация здравоохранения отказалась от реформ, на которых настаивали Штаты. Поэтому Вашингтон решил больше её не финансировать. 450 миллионов долларов ежегодных дотаций перенаправят на другие нужды.

Усиливает Трамп и давление на Пекин. Глава Белого дома пригрозил новыми санкциями из-за ситуации в Гонконге. Досталось и китайским компаниям, торгующим на американской бирже, а также учёным. Первые якобы угрожают финансовой системе США, а вторые - воруют технологии.

С длинным списком претензий к Поднебесной ознакомилась Анна Пешехонова (смотрите видео).

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