Момент взрыва ракеты Илона Маска попал на видео

Это вторая неудача компании SpaceX

Илона Маска постигла вторая неудача за неделю. Сначала из-за непогоды был перенесён старт разработанного его компанией SpaceX космического корабля с двумя астронавтами, а накануне, 29 мая при испытаниях в Техасе взорвался прототип ракеты для полётов на Луну и Марс.

Инцидент произошёл спустя две минуты после того, как был запущен двигатель ракеты Raptor. Взрыв полностью уничтожил её, обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших нет, пишет издание Spaceflight Now. Видео инцидента появилось в Сети.

Космический корабль Starship по замыслу Маска должен стартовать с помощью ракеты Raptor. В будущем он сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю. Ни самого корабля, ни ракеты пока не построено. Илон Маск лишь испытывает их прототипы.

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