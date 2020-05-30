ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России введут штрафы за отказ от вакцинации

12:00
  • суббота
  • 30 мая 2020

Эту норму пропишут в КоАП

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации. Как пояснил замминистра юстиции Денис Новак, эта правовая норма не касается граждан, которые отказываются от вакцинации по различным собственным причинам.
Собянин: ограничения в Москве сохранятся до появления вакцины

Речь идёт исключительно о штрафах за отказ от вакцинации в случаях обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. К примеру, к таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда обязательно нужно сделать прививку. Ответственность наступит и для тех физических и юридических лиц, чья деятельность связана с рисками в этой сфере, пояснил Новак.

Штраф для граждан может составить от 100 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.