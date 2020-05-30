В России введут штрафы за отказ от вакцинации

Эту норму пропишут в КоАП

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации. Как пояснил замминистра юстиции Денис Новак, эта правовая норма не касается граждан, которые отказываются от вакцинации по различным собственным причинам.

Речь идёт исключительно о штрафах за отказ от вакцинации в случаях обеспечения санитарно-эпидемиологического контроля. К примеру, к таким случаям относится посещение стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда обязательно нужно сделать прививку. Ответственность наступит и для тех физических и юридических лиц, чья деятельность связана с рисками в этой сфере, пояснил Новак.

Штраф для граждан может составить от 100 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1 тысячи рублей, для юридических лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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