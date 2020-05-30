ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские вертолёты патрулируют трассу М-4 в Сирии

13:10
  • суббота
  • 30 мая 2020

Там возобновилось автомобильное движение

В Сирии на недавно открытом участке автотрассы М-4 в Заевфратье российские военные обеспечивают безопасность передвижения мирного населения. Накануне, 29 мая в патрулировании маршрута задействовали два вертолёта.
В Сирии готовятся запустить поезда между Дамаском и Алеппо

Несколько дней назад на участке между населёнными пунктами Таль-Тамр Айн-Иса было возобновлено автомобильное движение. Именно здесь находится буферная зона между курдскими отрядами и турецкими военными.

Режим прекращения огня на этой территории контролируют российско-турецкие патрули. Однако, местные жители всё равно избегали этой дороги. Сейчас мирное население сопровождают российские военные полицейские.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко из Сирии (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военная техника России в Сирии
Военная техника России в Сирии
Вертолет Ми-8 ВКС России
Вертолет Ми-8 ВКС России
Патрулирование вертолетами ВКС России трассы в Сирии
Патрулирование вертолетами ВКС России трассы в Сирии
Пилот вертолета ВКС России
Пилот вертолета ВКС России
Вертолет ВКС России
Вертолет ВКС России
Военная техника России в Сирии
Военная техника России в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.