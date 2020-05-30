Российские вертолёты патрулируют трассу М-4 в Сирии

Там возобновилось автомобильное движение

В Сирии на недавно открытом участке автотрассы М-4 в Заевфратье российские военные обеспечивают безопасность передвижения мирного населения. Накануне, 29 мая в патрулировании маршрута задействовали два вертолёта.

Несколько дней назад на участке между населёнными пунктами Таль-Тамр Айн-Иса было возобновлено автомобильное движение. Именно здесь находится буферная зона между курдскими отрядами и турецкими военными.

Режим прекращения огня на этой территории контролируют российско-турецкие патрули. Однако, местные жители всё равно избегали этой дороги. Сейчас мирное население сопровождают российские военные полицейские.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко из Сирии (смотрите видео).

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