Москвичей предупредили о резкой смене погоды

В столице ожидаются гроза и град

К вечеру 30 мая в Москве резко изменится погода. МЧС предупредило жителей региона о ливнях и грозе. Местами может выпасть град, а ветер усилится до 20 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано не оставлять машины под деревьями и слабоукреплёнными конструкциями. Во время грозы нельзя находиться у водоёмов и купаться в них, следует держаться подальше от антенн и электропроводки, а также отключить радио и телевизор.

Накануне, 29 мая в Москве был побит 70-летний рекорд по осадкам. В городе выпало 120% месячной нормы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"