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Москвичей предупредили о резкой смене погоды

14:38
  • суббота
  • 30 мая 2020

В столице ожидаются гроза и град

К вечеру 30 мая в Москве резко изменится погода. МЧС предупредило жителей региона о ливнях и грозе.  Местами может выпасть град, а ветер усилится до 20 метров в секунду.
Москвичей предупредили о грозе с сильным ветром и градом

Гражданам рекомендовано не оставлять машины под деревьями и слабоукреплёнными конструкциями. Во время грозы нельзя находиться у водоёмов и купаться в них, следует держаться подальше от антенн и электропроводки, а также отключить радио и телевизор.

Накануне, 29 мая в Москве был побит 70-летний рекорд по осадкам. В городе выпало 120% месячной нормы.

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