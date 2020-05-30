Московские врачи отправились в соседние регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Медики уже работают в Дагестане и Ингушетии

Бригады московских врачей отправились во Владимирскую и Псковскую области. Они помогут коллегам в лечении пациентов с коронавирусом. В местные больницы также доставят средства индивидуальной защиты и медикаменты. По поручению Владимира Путина ранее столичные специалисты уже приступили к работе в других регионах со сложной эпидемиологической обстановкой.

Сосредоточенные, с рюкзаками и чемоданами московские медики отправляются на помощь коллегам в регионы. Командировка не будет лёгкой, продлится не меньше полумесяца, но врачи готовы делиться знаниями и позитивом.

Две мультидисциплинарные бригады московских медиков отправляются во Владимир и Псков. В этих регионах ситуация остаётся сложной, фиксируется прирост заболеваемости и выявляются новые очаги. Столичные врачи готовы передать коллегам практические наработки, помочь с организацией лечения тяжёлых больных, сообщает "ТВ Центр".

Все бригады сборные, из разных стационаров Москвы. Это самые опытные специалисты, которые несколько месяцев работали на передовой - хирурги, анестезиологи, реаниматологи, пульмонологи и инфекционисты.

Решение направить столичных врачей в регионы, было принято на этой неделе на совещании Владимира Путина и Сергея Собянина. Медиков из Москвы уже встретили в Северной Осетии, Дагестане, Забайкальском крае и Ингушетии.

Из столицы в регионы, где ситуация с коронавирусом пока остаётся сложной, также отправляются целые колонны Машин со средствами индивидуальной защиты, медикаментами и тест-системами.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"