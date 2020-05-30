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Беспорядки в США охватили более 10 городов

16:42
  • суббота
  • 30 мая 2020

Есть жертвы

Сотрудник федеральной службы охраны США погиб во время протестов в американском Окленде. Беспорядки зафиксированы уже более чем в 10 американских городах. Они начались в Миннеаполисе после гибели чернокожего мужчины от действий полицейского.
Первая кровь: беспорядки в США вышли из-под контроля властей

Городу не хватает ресурсов для сдерживания беспорядков даже с учётом бойцов нацгвардии. Об этом заявил губернатор штата Миннесота. Власти идут на экстренные меры.

Протестующие в Калифорнии блокируют автострады. В Атланте громят штаб-квартиру CNN. В Вашингтоне перекрывают подъезды к Белому дому. За последние несколько дней протесты охватили уже десятки американских городов. Полиция не справляется. Пожарным не дают подъехать к горящим магазинам и автомобилям.

Толпу не могут утихомирить ни слезоточивый газ, ни новость о том, что полицейскому, из-за действий которого и начались беспорядки, всё-таки, предъявлено обвинение. Протестующие требуют наказать и троих его коллег, которые были в тот день рядом. Поддержать протестующих пришла и мать Эрика Гарнера, который погиб в 2014 при схожих обстоятельствах.

Последние слова задержанного "Мне нечем дышать" стали главным лозунгом протеста. В Миннесоте, откуда и начались беспорядки, сейчас самая напряжённая ситуация. С введением комендантского часа людей на улице меньше не стало. Сожжены местное отделение полиции и банк. Возмущение протестующих вызвало и задержание полицейскими съёмочной группы, освещавшей погромы, прямо на глазах зрителей.

Пентагон распорядился привести в готовность подразделения военной полиции. В Миннеаполис уже отправлены около полутысячи солдат национальной гвардии. Пока, скорее, для устрашения. Но если потребуется - предупреждают власти, то подавлять беспорядки будут жёстко.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".  

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