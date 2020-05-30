Глава Минздрава открыл новый коронавирусный госпиталь в Уфе

Он сможет принять пациентов 1 июня

Новый инфекционный центр для пациентов с коронавирусом открылся в Башкирии. В церемонии принял участие министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Госпиталь рассчитан на 470 человек. Первых пациентов там смогут принять уже в начале июня. Комплекс возвели из модульных конструкций в рекордные сроки - менее чем за два месяца. Он оснащён самым современным оборудованием для лечения коронавирусной инфекции, сообщает "ТВ Центр".

Здесь есть собственная лаборатория, отделения диагностики, 18 реанимационных палат и более 80 изолированных боксов, предусмотрено и общежитие для врачей.

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