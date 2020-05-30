Российскую вакцину от коронавируса можно будет закапать в нос

Скоро начнутся клинические испытания

Российским учёным удалось создать вакцину от коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. Это удалось сделать специалистам новосибирского научного центра "Вектор". Об уникальной разработке рассказал в эфире телеканала "Россия-1" генеральный директор центра Ринат Максютов.

Вакцина уже опробована на животных. "При введении вакцины никаких подъёмов температуры не было и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов", - сообщил Максютов.

Первые клинические испытания вакцины предполагается начать в конце июня - начале июля. Если они будут успешными, вакцина появится на рынке уже к концу года.

Для испытания вакцины понадобятся добровольцы – мужчины и женщины от 18 до 60 лет. Те, кто переболел COVID-19, на эту роль не подойдут.

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