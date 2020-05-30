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Трамп и Меркель не поделили "Северный поток - 2"

19:21
  • суббота
  • 30 мая 2020

У лидеров США и Германии возникли серьёзные разногласия

Дональд Трамп и Ангела Меркель поспорили из-за "Северного потока - 2". О разногласиях двух лидеров узнало издание Politico от некоего высокопоставленного американского чиновника.
Сможет ли Россия сама достроить "Северный поток - 2"

Президент США и канцлер Германии говорили недавно по телефону и   во время беседы у них возникли горячие разногласия из-за строительства трубопровода. Причину и суть спора источник издания не уточнил.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был заработать в 2019 году, но из-за американских санкций, введённых против участвующих в его строительстве компаний, прокладка трубы по дну Балтийского моря была заморожена. Единственное российское судно, способное достроить трубопровод, пока не прибыло к месту работ.

Позже Германия раскритиковала введение санкций и назвала это вмешательством США во внутренние дела страны. Ангела Меркель не раз заявляла о своей поддержке проекта строительства "Северного потока - 2".

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