Эпидемиолог призвал людей старше 65 лет соблюдать масочный режим на улице

Это нужно для сохранения здоровья

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается. Шестой день подряд число вылечившихся от инфекции превышает число инфицированных. Этому способствовал комплекс мер, принятых властями.

Но выход из режима самоизоляции должен быть плавным, а пожилым людям необходимо соблюдать масочный режим на улице. Такое мнение в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Вирусолог констатировал, что за счёт противоэпидемических мер у системы здравоохранения не возникло большой перегрузки. Если бы этого не было, то число случаев заражений и смертей увеличилось.

Альштейн предупредил о возможном всплеске заболевания в случае несоблюдения гражданами мер безопасности. "Людям старше 65 лет сегодня лучше передвигаться в плотных масках. Для них это всё очень опасно. Что касается прогулок, то нужно иметь с собой маску. Если парк перегружен, то лучше, конечно, не гулять там", – отметил учёный.

По данным на 30 мая, в Москве зарегистрировано более 178 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли 2 408 человек. До 14 июня в городе действует режим самоизоляции и цифровых пропусков. Но с 1 июня гражданам разрешаются прогулки по установленному графику и занятия спортом на улице по утрам.

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