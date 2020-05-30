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Видео посадки самолёта с горящим двигателем в "Шереметьево"

18:07
  • суббота
  • 30 мая 2020

Пострадавших нет

Инцидент произошёл с самолётом, совершившим посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Летевший из Пекина лайнер приземлился в штатном режиме, но на рулёжке у него вспыхнула вспомогательная силовая установка.

Хвостовая часть Boeing 777 загорелась из-за выброса топлива. Никто из экипажа и работников наземных служб аэропорта травм не получил. Пассажиров на борту не было. Видеозапись инцидента опубликовали очевидцы.

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