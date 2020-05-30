Лавров проинформировал Путина о россиянах, желающих вернуться на родину

Глава государства провёл совещание с членами Совбеза

Выход США из Договора об открытом небе, будущее соглашения СНВ-3 и ситуацию вокруг пандемии обсудили постоянные члены Совета безопасности. Владимир Путин провёл совещание по видеосвязи из своей резиденции в Ново-Огарёве, сообщает "ТВ Центр".

Президент обратил внимание коллег на то, что многие страны снимают ограничения, введенные из-за коронавируса, но некоторым позже приходится их возвращать. Поэтому решения об ослаблении мер нужно принимать с учётом мнения специалистов.

Отдельно затронули тему помощи россиянам, которые остаются сейчас за рубежом. Глава государства отметил, что Россия ещё не всех граждан вывезла из-за границы. Вывозные рейсы до сих пор организуются из различных стран мира. Глава МИД Сергей Лавров проинформировал, что с 18 марта обеспечен вывоз 240 тысяч россиян. Остаются в других странах порядка 25 тысяч наших сограждан. На ближайшие дни запланированы около 10 рейсов.

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