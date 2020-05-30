Михаил Турецкий призвал москвичей соблюдать график прогулок и меры безопасности

С 1 июня в Москве разрешены занятия спортом на улице

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве необходимо с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые принимают городские власти. Об этом в интервью АГН "Москва" заявил основатель группы "Хор Турецкого" Михаил Турецкий.

По мнению артиста, московские власти принимают правильные меры по борьбе с коронавирусом. После того, как пик заболеваемости пройден, настало время постепенно и очень разумно возвращаться к привычной жизни, но с соблюдением необходимых мер. Турецкий напомнил, что с 1 июня москвичам разрешены прогулки по расписанию.

По данным на 30 мая, в Москве зарегистрировано 178 тысяч инфицированных коронавирусом, умерли от последствий болезни 2 408 человек.

"Сейчас именно тот переломный момент, когда необходимо максимально прислушаться к специалистам. Их рекомендации по соблюдению графика прогулок помогут нам не оказаться в новом очаге заболеваемости", - отметил народный артист России.

Он также упомянул о необходимости соблюдать масочный режим. По его мнению, сейчас он обязателен.

Режим самоизоляции и цифровых пропусков действует в Москве до 14 июня. С 1 июня горожанам можно заниматься спортом по утрам и гулять в парках по утверждённому мэрией графику. Его можно найти на портале mos.ru.

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