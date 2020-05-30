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Введение графика прогулок обезопасит москвичей от риска заражения COVID-19

17:00
  • суббота
  • 30 мая 2020

С 1 июня разрешено гулять в парках

Введение графика прогулок в Москве с 1 июня - правильная мера, которая позволит защитить горожан от коронавирусной инфекции. Об этом пишет Telegram-канал "Записки врача".
В Москве с 1 июня разрешат прогулки по расписанию

"Выходить всем на улицы в мегаполисе пока что рано. Учитывая, что смертность растёт и в мае будет больше, чем в апреле, меры оправданные и хорошо, что временные", - говорится в сообщении.

Автор канала, медик, подчеркивает, что вирус ещё опасен, а вакцины от него пока нет. "В больнице, где я работаю, всё ещё много тяжелобольных пациентов. Заболеваемость и смертность в столице всё ещё высокая. Если сейчас всем выйти на улицу, то будет еще один скачок, и далеко не в светлое будущее", - отмечает автор канала.

Он напоминает, что пока учёные не разработали вакцину от коронавируса, а в обществе нет коллективного иммунитета. Врач призывает соблюдать меры безопасности, рекомендованные властями города.

Поверьте мне на слово, лучше гулять в разрешённые дни, чем лежать в больнице.

В Москве действует режим самоизоляции и цифровых пропусков. До 14 июня все ранее оформленные разрешения продлеваются автоматически. С 1 июня гражданам разрешено гулять рядом с домом и в парках по установленному властями графику. Также разрешены занятия спортом на улице исключительно в утренние часы.

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