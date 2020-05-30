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Американские астронавты полетели к МКС со второй попытки

22:26
  • суббота
  • 30 мая 2020

Старт состоялся в 22 часа 22 минуты по московскому времени

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида произведён запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Пуск стал возможен лишь со второй попытки, три дня назад ему помешали сложные погодные условия.
Астронавты NASA полетят в космос на корабле Маска

Американцы в течение последних девяти лет не осуществляли пилотируемые пуски, астронавты летали на МКС на российских кораблях. Многоразовый Корабль Crew Dragon создан в компании SpaceX Илона Маска по заказу NASA. В нём могут совершать полёт до семи человек.

В 2017 года компания объявила, что собирается использовать корабль для туристических полётов с облётом Луны. Первый полёт с двумя туристами на борту планировался на конец 2018 года, но он так и не состоялся.

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Астронавты NASA Даг Хёрли и Боб Бенкен
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX
Астронавты NASA Даг Хёрли и Боб Бенкен
Астронавты NASA Даг Хёрли и Боб Бенкен
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