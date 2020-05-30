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Россия ответила США на обвинения в поставках фальшивой валюты в Ливию

18:57
  • суббота
  • 30 мая 2020

Деньги печатались по соглашению с Центробанком Ливии

Москва ответила на обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии. Со специальным комментарием на этот счёт выступило Министерство иностранных дел.
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На Смоленской площади пояснили, что контракт на печать ливийских динаров был подписан в 2015 году между фабрикой "Гознак" и главой Центрального банка Ливии. Россия направила в адрес Триполи груз с напечатанными ливийскими банкнотами, но он был задержан на Мальте.

Ранее Госдеп США без предоставления доказательств обвинил Россию в поставке в Ливию фальшивой валюты на сумму более миллиарда долларов. В Вашингтоне полагают, что заказчиком банкнот выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк страны. Действия России в Ливии Госдеп назвал вредными и дестабилизирующими.

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