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Степаненко смирилась с предательством ушедшего к молодой жене Петросяна

19:57
  • суббота
  • 30 мая 2020

Артистка называет себя счастливым человеком

Елена Степаненко простила Евгения Петросяна и отпустила его в новую жизнь. Об этом экс-жена юмориста рассказала в большом интервью "Вечерней Москве".
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Петросян и Степаненко прожили душа в душу почти 30 лет, но в 2018 году сатирик ушёл из семьи к своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Экс-супруга приняла развод с удивлением.

"В период развода было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно", - призналась Степаненко.

Все выпавшие на её долю испытания она прошла с честью и достоинством. "Если бы мне даже три года назад сказали о том, что произойдёт, я бы никогда не поверила, что такое возможно. Но жизнь показала, что может случиться самое невероятное, и надо это пройти и отпустить", - сказала артистка.

Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы всё, что он задумал, исполнилось.

Елена Степаненко считает себя счастливым человеком. Она чувствует любовь и поддержку родных, близких и даже, как она признаётся, далёких людей.

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