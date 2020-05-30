Дмитрий Песков рассказал, когда сбреет бороду

Есть одно условие

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду, которую он отрастил во время лечения от коронавируса, в ознаменование полной победы над болезнью. Об этом представитель Кремля рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Когда заболел, как раз решил, что буду отращивать бороду, пока не можно будет уже ознаменовать победу над коронавирусом - и де-факто, и де-юре", - сказал Песков.

О новом имидже переболевшего коронавирусом Пескова стало известно от его супруги. Татьяна Навка выложила в Instagram видео заросшего за время лечения мужа.

"Мой муж ждёт не дождется открытия парикмахерских. Надюша требует вернуть прежний облик папы", - написала Навка.

Пресс-секретарь Владимир Путина уже менял свой имидж в 2014 году. Тогда из-за спора он сбрил усы.

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