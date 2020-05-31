За сутки в Москве выявлено 2595 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии зарегистрировано более 180 тысяч инфицированных

2 595 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 180 тысяч человек, умерли 2 477 пациентов. Число вылечившихся выросло до 80 тысяч человек.

В столице до 14 июня действует режим самоизоляции и цифровых пропусков. С 1 июня горожанам разрешено выходить на прогулки по утверждённому властями графику и заниматься спортом по утрам. Для поездки на личном или общественном транспорте по-прежнему необходимо оформить разрешение на сайте mos.ru.

По состоянию на 31 мая, в России зарегистрировано 405 тысяч случаев выявления коронавируса, умерли от болезни 4 693 человека. В мире больных с коронавирусной инфекцией насчитывается 6 миллионов человек, умерло более 360 тысяч заразившихся.

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