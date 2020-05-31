Число инфицированных коронавирусом в России превысило 400 тысяч

За сутки заразились более 9 тысяч человек

За сутки в России зафиксировано 9 268 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 405 843 человека с COVID-19. Москва уже не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 2 595 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 180 тысяч инфицированных.

В России постепенно нормализуется ситуация с коронавирусом, статистика заражений вышла на плато. В части регионов снимаются и ослабляются введённые ранее ограничения, разрешаются прогулки и занятия спортом на улице.

Тем временем первый в России препарат против COVID-19 получил одобрение Минздрава. Лекарство "Авифавир" эффективно против коронавируса, полагают китайские учёные. Оно прошло необходимые клинические испытания в России и продемонстрировало наилучшие результаты по сравнению с другими лекарствами.

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