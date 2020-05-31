В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

За сутки их стало больше на 1855 человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 855 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 80 179.

В столице с каждым днём снижается число госпитализированных с коронавирусом. Столица вышла в среднем на 800-900 человек в сутки. В ближайшие дни пять больниц, ранее перепрофилированные для лечения коронавирусных больных, вернутся к плановому приёму пациентов.

По данным на 30 мая, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 178 196 пациентам, умерли с начала пандемии 2 477 человек. В России больных зарегистрировано 396 575, в мире 6 миллионов человек инфицировано коронавирусом, умерли более 364 тысяч человек.

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