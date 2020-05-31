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Затоплены улицы и дома: Россия переживает разгул стихии

10:38
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Дожди не прекращаются

Последствия разгула стихии устраняют в Центральной России. В столичном регионе за двое суток выпало больше месячной нормы осадков. По прогнозам дождь и штормовой ветер не прекратятся и в последний день весны. В области подтоплены почти две сотни приусадебных участков. В Москве повалены десятки деревьев, повреждены автомобили. Спасатели и коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщает "ТВ Центр".
Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Красногорск уже ощутил разгул стихии. Накануне уровень воды вблизи станции Опалиха поднялся до 70 сантиметров. В некоторых домах вода доходила до окон первого этажа. Несколько машин застряли посреди огромной лужи.  В Мурманске из-за обильных осадков вышло из берегов озеро Большое. Затоплена промзона, её сотрудники не могли добраться до рабочих мест.

Вода постепенно отступает. Погода налаживается. А вот в Московском регионе дожди не ослабевают. Льёт и ночью, и днём. Жёлтый уровень погодной опасности будет действовать до вечера воскресенья.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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