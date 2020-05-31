Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами в Ингушетии

Боевики ликвидированы
В Ингушетии ликвидированы двое боевиков, готовивших теракты на территории республики. Сотрудники ФСБ блокировали их в одном из домов на окраине города Сунжа.
В населённом пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь. Завязалась перестрелка.
В здании, где находились боевики, начался пожар. Террористы получили смертельные ранения. На месте столкновения были обнаружены боеприпасы, самодельное взрывное устройство и оружие, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"