Кадры боя спецназа ФСБ с бандитами в Ингушетии

Боевики ликвидированы

В Ингушетии ликвидированы двое боевиков, готовивших теракты на территории республики. Сотрудники ФСБ блокировали их в одном из домов на окраине города Сунжа.

В населённом пункте на время спецоперации ввели режим КТО. На предложение сдаться бандиты открыли огонь. Завязалась перестрелка.

В здании, где находились боевики, начался пожар. Террористы получили смертельные ранения. На месте столкновения были обнаружены боеприпасы, самодельное взрывное устройство и оружие, сообщает "ТВ Центр".

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