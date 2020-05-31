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Как московские врачи помогают бороться с коронавирусом в регионах

12:17
  • воскресенье
  • 31 мая 2020

Медики работают в нескольких областях и республиках

Для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в Псковскую область прибыла бригада врачей из ведущих московских клиник. Решение об отправке медиков было принято во время встречи президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.
Московские врачи отправились в соседние регионы для помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты уже принимают пациентов. Опытные хирурги, инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи проведут в регионе две недели. Ещё одна бригада медиков направляется во Владимирскую область. Также регионам передали большую партию средств индивидуальной защиты и лекарств, сообщает "ТВ Центр".

Московские врачи уже работают в Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии и Забайкалье. А в регионах, где ситуация стабилизировалась, 1 июня начнётся второй этап снятия ограничений. В Курской области возобновят работу непродовольственные магазины и спортивные площадки. В Тульской и Рязанской - откроются летние кафе, а также магазины площадью до 400 квадратных метров. В Санкт-Петербурге с 1 июня отменяется обязательное ношение средств защиты на улице. При этом маски по-прежнему необходимы в транспорте, магазинах и общественных местах.

Москвичи смогут выходить на прогулки и заниматься спортом, согласно специальному графику. Также в городе возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, в том числе велопрокат.

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